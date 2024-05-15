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Бетаргин® раствор для перорального применения контейнер стеклянный 10 мл, №20 - Днепр (Днепропетровск) (225433) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 243 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (7)
849,76
Экономия: -148,50 грн
701,26 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (12)
830,80
Экономия: -129,54 грн
701,26 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: контейнер стеклянный (8)
845,50
Экономия: -121,10 грн
724,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
1030,70
Экономия: -326,70 грн
704,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (4), контейнер стеклянный (14)
851,30
Экономия: -160,69 грн
690,61 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2), контейнер стеклянный (7)
891,30
Экономия: -166,90 грн
724,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (4)
976,10
Экономия: -251,70 грн
724,40 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: контейнер стеклянный (6)
891,30
Экономия: -166,90 грн
724,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: контейнер стеклянный (4)
1020,20
Экономия: -295,80 грн
724,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: контейнер стеклянный (9)
946,20
Экономия: -221,80 грн
724,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (4), контейнер стеклянный (5)
807,56
Экономия: -117,52 грн
690,04 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (10)
935,60
Экономия: -211,20 грн
724,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
728,73 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (4), контейнер стеклянный (17)
823,56
Экономия: -122,04 грн
701,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2), контейнер стеклянный (7)
891,20
Экономия: -189,04 грн
702,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
758,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4), контейнер стеклянный (4)
851,10
Экономия: -162,53 грн
688,57 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: контейнер стеклянный (14)
845,50
Экономия: -121,10 грн
724,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5), контейнер стеклянный (7)
847,84
Экономия: -158,55 грн
689,29 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3), контейнер стеклянный (1)
788,77
Экономия: -88,04 грн
700,73 грн