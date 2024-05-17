Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПрочие средства, действующие на нервную системуРазличные препаратыАрмадинЦены в аптеках

Армадин раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в кассете в пачке, №10 - Запорожье (325919) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
1120,00
Экономия: -143,00 грн
977,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (6)
1100,00
Экономия: -123,00 грн
977,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
1170,00
Экономия: -193,00 грн
977,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
1053,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (6), ампула (7)
1169,19
Экономия: -163,48 грн
1005,71 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), ампула (3)
1176,87
Экономия: -171,31 грн
1005,56 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: раствор для инъекций (9)
1016,64 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
1102,09
Экономия: -123,87 грн
978,22 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
1100,00
Экономия: -123,00 грн
977,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: ампула (5)
1049,30 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
1100,00
Экономия: -123,00 грн
977,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
1109,70
Экономия: -122,50 грн
987,20 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
1101,73
Экономия: -123,51 грн
978,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: ампула (9)
1122,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3), ампула (8)
1163,63
Экономия: -127,03 грн
1036,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), ампула (3)
1174,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
1016,62 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
1100,00
Экономия: -123,00 грн
977,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), ампула (3)
1161,96
Экономия: -156,08 грн
1005,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3), ампула (4)
1155,84
Экономия: -150,40 грн
1005,44 грн