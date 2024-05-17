Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПрочие средства, действующие на нервную системуРазличные препаратыАрмадинЦены в аптеках

Армадин раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в кассете в пачке, №10 - Одесса (325919) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 327 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (4)
1015,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1), ампула (5)
1109,70
Экономия: -122,50 грн
987,20 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 43 мин
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
1135,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2)
1148,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (5), ампула (7)
1145,94
Экономия: -140,18 грн
1005,76 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
1103,00 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
1148,10 грн
Мелисса
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
1074,00 грн
Колонтаевская
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
1055,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (2)
1112,60 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
987,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1035,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
1055,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
1015,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2), ампула (3)
1183,32
Экономия: -178,14 грн
1005,18 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
1110,99
Экономия: -132,77 грн
978,22 грн
Софья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
1055,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1079,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
1015,80 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: раствор для инъекций (9)
1063,63
Экономия: -23,95 грн
1039,68 грн