Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПрочие средства, действующие на нервную системуРазличные препаратыАрмадинЦены в аптеках

Армадин раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в кассете в пачке, №10 - Львов (325919) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 303 аптеках
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: раствор для инъекций (6)
970,40 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: раствор для инъекций (9)
1064,59
Экономия: -23,97 грн
1040,62 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
1016,70 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
1023,93 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (7)
1164,96
Экономия: -158,90 грн
1006,06 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: раствор для инъекций (2)
959,09 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
1102,09
Экономия: -123,88 грн
978,21 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: раствор для инъекций (5)
1072,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (5)
1016,70 грн
Swiss pharmacy
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: раствор для инъекций (5)
1052,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1), ампула (5)
1109,70
Экономия: -122,60 грн
987,10 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
970,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
1102,09
Экономия: -123,88 грн
978,21 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: раствор для инъекций (7)
1106,99
Экономия: -128,78 грн
978,21 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
970,40 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), ампула (5)
1248,06
Экономия: -242,30 грн
1005,76 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), ампула (3)
1109,70
Экономия: -122,60 грн
987,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), ампула (7)
1169,41
Экономия: -164,23 грн
1005,18 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
970,40 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
1102,09
Экономия: -123,88 грн
978,21 грн