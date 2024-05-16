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Армадин раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в кассете в пачке, №10 - Харьков (325919) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 444 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1076,50 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (3)
1015,80 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4), ампула (5)
1252,58
Экономия: -247,11 грн
1005,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3), ампула (4)
1071,70 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1), ампула (3)
1054,50 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (5)
1070,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2), ампула (5)
1234,38
Экономия: -239,93 грн
994,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: ампула (4)
1058,80 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4), ампула (2)
1072,50 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1), ампула (8)
1049,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1), ампула (8)
1109,70
Экономия: -122,60 грн
987,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2), ампула (7)
1056,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5), ампула (1)
1109,70
Экономия: -121,80 грн
987,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
1102,64
Экономия: -124,56 грн
978,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1), ампула (2)
1049,60 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: ампула (6)
1051,10 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
1016,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2), ампула (8)
1243,90
Экономия: -252,14 грн
991,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2), ампула (8)
1055,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: ампула (5)
1073,70 грн