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Армадин раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в кассете в пачке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (325919) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 302 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2), ампула (4)
1181,76
Экономия: -175,85 грн
1005,91 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6), ампула (5)
1158,29
Экономия: -153,11 грн
1005,18 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2), ампула (2)
1109,70
Экономия: -121,80 грн
987,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
1109,70
Экономия: -122,60 грн
987,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (4), ампула (4)
1175,09
Экономия: -179,79 грн
995,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), ампула (5)
1109,70
Экономия: -121,80 грн
987,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1056,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
1102,64
Экономия: -124,56 грн
978,08 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), ампула (8)
1109,70
Экономия: -121,80 грн
987,90 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
1109,70
Экономия: -121,80 грн
987,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
1109,70
Экономия: -121,80 грн
987,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
1109,70
Экономия: -121,80 грн
987,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), ампула (2)
1154,84
Экономия: -149,11 грн
1005,73 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2), ампула (2)
1109,70
Экономия: -121,80 грн
987,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
1016,64 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (13), ампула (7)
1170,19
Экономия: -173,63 грн
996,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: раствор для инъекций (4)
1187,44
Экономия: -216,18 грн
971,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (5)
1101,73
Экономия: -123,65 грн
978,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3), ампула (2)
1161,85
Экономия: -170,09 грн
991,76 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
1015,80 грн