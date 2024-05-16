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АЦЦ® 200 порошок для орального раствора 200 мг пакетик 3 г, №20 - Львов (99302) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 343 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: порошок для орального раствора (19)
276,15 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: порошок для орального раствора (18)
344,51
Экономия: -46,49 грн
298,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
273,17 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
301,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
314,13
Экономия: -45,06 грн
269,07 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: порошок для орального раствора (19)
273,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: порошок для орального раствора (16)
312,99
Экономия: -34,30 грн
278,69 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
276,15 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
344,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
273,17 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: порошок для орального раствора (11)
317,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1), пакетик (10)
362,90
Экономия: -84,20 грн
278,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
276,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
345,99
Экономия: -67,30 грн
278,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (3)
344,99
Экономия: -66,30 грн
278,69 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
276,15 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), пакетик (3)
298,49
Экономия: -29,96 грн
268,53 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), пакетик (7)
362,90
Экономия: -84,20 грн
278,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2), пакетик (14)
324,80
Экономия: -55,60 грн
269,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
276,15 грн