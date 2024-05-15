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АЦЦ® 200 порошок для орального раствора 200 мг пакетик 3 г, №20 - Днепр (Днепропетровск) (99302) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 306 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5), пакетик (9)
334,59
Экономия: -52,22 грн
282,37 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5), пакетик (12)
327,95
Экономия: -61,45 грн
266,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
310,80
Экономия: -23,90 грн
286,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: пакетик (16)
362,90
Экономия: -84,20 грн
278,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3), пакетик (3)
337,98
Экономия: -78,33 грн
259,65 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), пакетик (18)
319,70
Экономия: -32,80 грн
286,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), пакетик (2)
309,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
310,99
Экономия: -32,29 грн
278,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2), пакетик (6)
359,80
Экономия: -72,90 грн
286,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), пакетик (19)
338,40
Экономия: -51,50 грн
286,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), пакетик (3)
320,75
Экономия: -45,97 грн
274,78 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), пакетик (11)
335,30
Экономия: -48,40 грн
286,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
289,81 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), пакетик (13)
328,16
Экономия: -43,80 грн
284,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), пакетик (4)
347,94
Экономия: -81,29 грн
266,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
303,99
Экономия: -25,29 грн
278,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), пакетик (18)
337,31
Экономия: -70,99 грн
266,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
273,17 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), пакетик (9)
310,80
Экономия: -23,90 грн
286,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), пакетик (17)
336,02
Экономия: -61,24 грн
274,78 грн