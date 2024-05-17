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Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер, №30 - Запорожье (174420) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
275,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
270,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (2)
308,96
Экономия: -47,80 грн
261,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
279,26
Экономия: -31,45 грн
247,81 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
259,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -20,68 грн
258,31 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
297,00
Экономия: -40,80 грн
256,20 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
265,98 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), блистер (1)
301,30
Экономия: -42,70 грн
258,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
272,99
Экономия: -14,68 грн
258,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: блистер (2)
258,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
282,39
Экономия: -22,64 грн
259,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: блистер (2)
279,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки (10)
246,66 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: таблетки (10)
297,00
Экономия: -40,80 грн
256,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки (20)
284,81
Экономия: -44,97 грн
239,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
292,97
Экономия: -36,91 грн
256,06 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
290,10
Экономия: -27,70 грн
262,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
275,00 грн