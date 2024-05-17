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Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер, №30 - Одесса (174420) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках
Бажаемо здоровья
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Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
269,80 грн
Аптека оптовых цен
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Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
281,52 грн
Аптека низких цен
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Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3), блистер (1)
268,84
Экономия: -7,83 грн
261,01 грн
Аптекарь
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Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
259,55 грн
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
303,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
317,96
Экономия: -61,48 грн
256,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
242,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
277,61
Экономия: -26,49 грн
251,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
288,99
Экономия: -30,68 грн
258,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
254,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
252,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
287,60 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
291,66
Экономия: -39,35 грн
252,31 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
280,44
Экономия: -29,31 грн
251,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 13 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
294,22
Экономия: -47,45 грн
246,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: таблетки (20)
278,99
Экономия: -20,68 грн
258,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
292,07
Экономия: -34,03 грн
258,04 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: таблетки (20)
244,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
265,79
Экономия: -24,20 грн
241,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
251,69 грн