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Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер, №30 - Львов (174420) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 239 аптеках
D.s.
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (187)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
274,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
243,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (187)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
274,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
239,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
273,99
Экономия: -15,85 грн
258,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
242,73 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
250,43 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: таблетки (10)
219,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
283,99
Экономия: -25,85 грн
258,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: таблетки (20)
276,99
Экономия: -18,85 грн
258,14 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: таблетки (20)
268,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), блистер (2)
271,42
Экономия: -24,09 грн
247,33 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
332,10
Экономия: -74,00 грн
258,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
299,24
Экономия: -52,04 грн
247,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
263,99
Экономия: -5,85 грн
258,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
288,99
Экономия: -30,85 грн
258,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
281,99
Экономия: -23,85 грн
258,14 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: таблетки (10)
268,00 грн