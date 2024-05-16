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Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер, №30 - Харьков (174420) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 377 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: блистер (1)
270,27 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: блистер (2)
243,90 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
313,27
Экономия: -63,79 грн
249,48 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
268,74 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
254,19 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
256,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
297,20
Экономия: -41,58 грн
255,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
257,97 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3), блистер (1)
266,22 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
268,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
276,27 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: блистер (2)
309,70
Экономия: -47,40 грн
262,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
270,99
Экономия: -13,59 грн
257,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
284,25 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
284,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2), блистер (1)
295,41
Экономия: -39,26 грн
256,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
277,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
272,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
255,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1), блистер (2)
272,94 грн