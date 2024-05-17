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Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер, №30 - Запорожье (174419) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
245,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
270,82
Экономия: -35,15 грн
235,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
256,73
Экономия: -26,37 грн
230,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
221,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
248,99
Экономия: -18,18 грн
230,81 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
267,00
Экономия: -38,10 грн
228,90 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
245,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (9)
243,99
Экономия: -13,18 грн
230,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (2)
253,84
Экономия: -11,14 грн
242,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
225,75 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
245,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
259,74
Экономия: -37,35 грн
222,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
261,49
Экономия: -30,80 грн
230,69 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
260,30
Экономия: -25,80 грн
234,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
245,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: таблетки (20)
274,63
Экономия: -46,27 грн
228,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
245,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
241,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
280,56
Экономия: -52,20 грн
228,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
267,95
Экономия: -40,44 грн
227,51 грн