Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУКОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИНГИБИТОРОВ АПФИнгибиторы АПФ в комбинации с антагонистами кальцияПериндоприл и амлодипинАмлессаЦены в аптеках

Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер, №30 - Одесса (174419) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
230,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
241,02
Экономия: -8,12 грн
232,90 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (2)
248,52 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
266,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
283,29
Экономия: -43,83 грн
239,46 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1), блистер (1)
225,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
251,74
Экономия: -15,05 грн
236,69 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
253,99
Экономия: -23,18 грн
230,81 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
243,09 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1), блистер (1)
214,80 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (92)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
245,30 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
252,04
Экономия: -22,03 грн
230,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 13 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
265,11
Экономия: -37,88 грн
227,23 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (92)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
245,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
264,38
Экономия: -30,80 грн
233,58 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: таблетки (10)
226,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2), блистер (1)
244,17
Экономия: -15,00 грн
229,17 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
206,06 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
220,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
258,45
Экономия: -33,65 грн
224,80 грн