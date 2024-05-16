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Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер, №30 - Харьков (174419) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 254 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
218,16 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
265,88
Экономия: -35,90 грн
229,98 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
261,60 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
262,50
Экономия: -24,98 грн
237,52 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
220,86 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
245,90 грн
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
263,22 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
207,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), блистер (1)
257,29
Экономия: -30,68 грн
226,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
239,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
257,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1), блистер (1)
231,69 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
201,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
272,99
Экономия: -45,37 грн
227,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
252,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
256,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1), блистер (1)
237,63 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
254,94 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1), блистер (1)
237,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
241,99
Экономия: -12,12 грн
229,87 грн