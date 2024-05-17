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Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер, №30 - Запорожье (174418) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
222,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки (20)
249,07
Экономия: -28,47 грн
220,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), блистер (1)
231,66
Экономия: -12,66 грн
219,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
222,70 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
222,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
222,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
217,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
225,60
Экономия: -9,90 грн
215,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
222,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
222,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: таблетки (10)
230,64
Экономия: -10,61 грн
220,03 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
222,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
222,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
222,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
222,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
222,70 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
222,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
222,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
222,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
222,70 грн