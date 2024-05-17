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Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер, №30 - Запорожье (174417) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
183,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
204,00
Экономия: -33,60 грн
170,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
185,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки (10)
204,61
Экономия: -36,11 грн
168,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), блистер (1)
190,09
Экономия: -22,64 грн
167,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
187,99
Экономия: -16,09 грн
171,90 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
204,00
Экономия: -33,60 грн
170,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: блистер (2)
178,35 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
183,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), блистер (1)
201,30
Экономия: -29,20 грн
172,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
183,50
Экономия: -11,60 грн
171,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: блистер (2)
167,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), блистер (2)
200,50
Экономия: -37,88 грн
162,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
162,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
163,84 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
183,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
197,39
Экономия: -27,63 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), блистер (2)
189,81
Экономия: -31,20 грн
158,61 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
193,90
Экономия: -19,30 грн
174,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
183,00 грн