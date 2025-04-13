Биолектра Магнезиум Фортиссимум (Biolectra® Magnesium Fortissimum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 513 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
348,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
390,80
Экономия при брони: -41,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
439,40
Экономия при брони: -94,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
389,92
Экономия при брони: -15,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
359,02
Экономия при брони: -19,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
357,70
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
388,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
388,30 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
391,22
Экономия при брони: -11,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
404,59
Экономия при брони: -17,46 грн