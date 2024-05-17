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Амбовит капли для перорального применения флакон 50 мл, №1 - Одесса (123686) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
194,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
197,62 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
Всего: упаковка (1)
167,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
194,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 44 мин
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (1)
194,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
167,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
199,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
208,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 11-А
Всего: упаковка (1)
198,22 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
167,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
Всего: упаковка (1)
165,84 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
226,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
226,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, перек. Гранитная / Радужный, 2/26
Всего: упаковка (1)
167,84 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
215,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
215,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 44 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
215,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
215,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
215,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
215,90 грн