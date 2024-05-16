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Амбовит капли для перорального применения флакон 50 мл, №1 - Харьков (123686) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
235,18
Экономия: -25,95 грн
209,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
236,95
Экономия: -24,17 грн
212,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
199,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
248,99
Экономия: -47,62 грн
201,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
194,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
247,93
Экономия: -31,81 грн
216,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: упаковка (1)
237,23
Экономия: -26,33 грн
210,90 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
215,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (1)
199,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (2)
247,99
Экономия: -46,62 грн
201,37 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (4)
227,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 70
Всего: упаковка (1)
199,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
215,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
215,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
241,99
Экономия: -40,62 грн
201,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
215,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
215,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
215,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
215,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
215,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
215,90 грн