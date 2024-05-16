Амбовит капли для перорального применения флакон 50 мл, №1 - Харьков (123686) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, просп. Науки, 38
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Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
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Харьков, просп. Байрона, 183
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Харьков, просп. Победы, 64-Г
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Харьков, просп. Науки, 64
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Дергачи, ул. Вокзальная, 70
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Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
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Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Подорожник
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Ахтырка, ул. Победы, 11
Подорожник
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Котельва, ул. Мира, 1-Б
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
Наличие на 2024-05-18 - 12:00