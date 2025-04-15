Сенадексин-Здоровье (Senadeksin-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
126.1 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чигирин, ул. Замковая, 90
228.7 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
250.1 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Авицена
Открыто
Закроется через 4 мин
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
305.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
401.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
D.s.
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
434.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
438.1 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Братиславская, 20
439.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
440.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
443.7 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
453.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
519.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Авк фарм
Бердичев, ул. Одесская, 51
531.0 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
625.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье