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Сенадексин-Здоровье (Senadeksin-Zdorovye)
Сенадексин-Здоровье (Senadeksin-Zdorovye)
Одесса
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
35.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
13,20
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
276.0 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,04
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 15:00
Чигирин, ул. Замковая, 90
323.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,70
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
348.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,06
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони:
-0,67 грн
20,00
грн
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Авицена
Открыто
Закроется в 16:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
368.1 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Тарасовцы, ул. Центральная, 99-А
377.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,70
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
407.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
19,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
427.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
19,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони:
-0,67 грн
20,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
437.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,65
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
437.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
18,20
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
440.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони:
-0,67 грн
20,00
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Братиславская, 20
442.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
18,20
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
447.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
18,20
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
456.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,70
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
564.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
565.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
19,89
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
585.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,38
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
617.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,77
грн
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