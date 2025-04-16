Сенадексин-Здоровье (Senadeksin-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 19 мин
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
142.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
170.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 19 мин
Чигирин, ул. Замковая, 90
243.1 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,70
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
284.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Авицена
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
304.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,70
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
398.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
401.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Открыто
Закроется через 19 мин
Киев, ул. Амосова Николая, 4
402.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Братиславская, 20
405.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Авк фарм
Бердичев, ул. Одесская, 51
411.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Открыто
Закроется через 19 мин
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
413.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
D.s.
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
414.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
D.s.
Тарасовцы, ул. Центральная, 99-А
444.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
462.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Авк фарм
Ровно, ул. Шевченко, 18
586.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
642.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье