Киев
Сенадексин-Здоровье (Senadeksin-Zdorovye)

Сенадексин-Здоровье (Senadeksin-Zdorovye)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 19 мин
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
142.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
13,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
170.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,04 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
20,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 19 мин
Чигирин, ул. Замковая, 90
243.1 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,70
Экономия при брони: -4,00 грн
16,70 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
20,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
20,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
284.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
20,00 грн
Авицена
Открыто
Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
304.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,70
Экономия при брони: -4,00 грн
16,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
398.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
20,00 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
401.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,65 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется через 19 мин
Киев, ул. Амосова Николая, 4
402.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
18,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
20,00 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Братиславская, 20
405.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
18,20 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
411.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
19,00 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется через 19 мин
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
413.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
18,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
414.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Тарасовцы, ул. Центральная, 99-А
444.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,70 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
462.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
19,00 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
586.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,00 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
642.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,38 грн
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