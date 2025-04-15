Киев
Сенадексин-Здоровье (Senadeksin-Zdorovye)

Сенадексин-Здоровье (Senadeksin-Zdorovye)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Львов
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Кульпарковская, 35
2.1 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,36 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,77 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, ул. Воздушная, 99
3.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,35 грн
Любисток
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
50.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,38 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
180.7 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
218.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
19,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Тарасовцы, ул. Центральная, 99-А
249.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
324.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,06 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
327.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
19,00 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
462.0 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
18,20 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Амосова Николая, 4
466.0 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
18,20 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
469.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,65 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
20,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
475.7 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
20,00 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Братиславская, 20
475.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
18,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
496.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,70 грн
Авицена
Открыто
Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
576.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,70 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
616.1 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
20,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
623.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
13,20 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Чигирин, ул. Замковая, 90
630.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,70 грн
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