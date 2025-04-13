Сенадексин-Здоровье (Senadeksin-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Киев
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Братиславская, 20
7.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
9.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
D.s.
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
30.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Авицена
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
138.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Авк фарм
Бердичев, ул. Одесская, 51
151.7 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
203.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Чигирин, ул. Замковая, 90
217.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Свк фарм
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277.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Авк фарм
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303.0 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
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341.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тарасовцы, ул. Центральная, 99-А
391.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
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Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
466.1 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
470.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
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470.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье