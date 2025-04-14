Сенадексин-Здоровье (Senadeksin-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чигирин, ул. Замковая, 90
277.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
292.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Авицена
Закрыто
Открывается в 07:30
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
303.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
385.7 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братиславская, 20
403.2 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
408.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
412.0 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
418.0 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
547.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
570.1 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
601.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
668.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
713.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тарасовцы, ул. Центральная, 99-А
746.0 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Закрыто
Открывается в 07:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
872.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
872.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье