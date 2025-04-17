Сенадексин-Здоровье (Senadeksin-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Свит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
D.s.
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
125.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
130.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Авицена
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
209.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,70
Экономия при брони: -4,00 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Одесская, 51
261.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Чигирин, ул. Замковая, 90
286.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,70
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Авк фарм
Ровно, ул. Шевченко, 18
365.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
381.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
412.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
428.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
485.0 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
499.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
500.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
D.s.
Тарасовцы, ул. Центральная, 99-А
508.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
542.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Пульс
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546.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Пульс
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547.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье