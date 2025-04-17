Киев
Сенадексин-Здоровье (Senadeksin-Zdorovye)

Сенадексин-Здоровье (Senadeksin-Zdorovye)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Свит здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,70 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
125.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
18,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
20,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
20,00 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
130.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,65 грн
Авицена
Открыто
Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
209.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,70
Экономия при брони: -4,00 грн
16,70 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
261.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
19,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Чигирин, ул. Замковая, 90
286.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,70
Экономия при брони: -4,00 грн
16,70 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
20,00 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
365.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
381.8 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
19,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
412.9 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,04 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
428.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
20,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
485.0 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
20,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
499.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -0,67 грн
20,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
500.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,67 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Тарасовцы, ул. Центральная, 99-А
508.6 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
542.3 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,77 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Кульпарковская, 35
546.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,36 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, ул. Воздушная, 99
547.5 км
Сенадексин-Здоровье таблетки 70 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,35 грн
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