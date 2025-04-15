Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
354,63
Экономия при брони: -48,63 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
336,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
336,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
343,68
Экономия при брони: -34,68 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
336,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 4 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
343,88
Экономия при брони: -37,88 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
336,00
Экономия при брони: -30,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
336,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
66.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
336,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Подорожник
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
73.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
323,20
Экономия при брони: -5,80 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 4 мин
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
83.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
336,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
336,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Подорожник
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
118.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
350,30
Экономия при брони: -7,80 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 4 мин
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
123.7 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
125.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 164
126.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare