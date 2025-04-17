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Цефотрин (Cefotrine)
Цефотрин (Cefotrine)
Винница
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Турбов, ул. Мира, 56
20.1 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Медицинская, 4-А
24.4 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
52.7 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-К
63.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Здоровья, 1
74.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
345,80
Экономия при брони:
-3,30 грн
342,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 37-А
74.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,40
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 37-А
74.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,40
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 23:00
Деражня, ул. Подольская, 1
77.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
328,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ямполь, ул. Свободы, 142
112.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
352,50
Экономия при брони:
-10,00 грн
342,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ямполь, перек. Соборная / Замковая, 23/14
112.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 21/2
112.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
338,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8
113.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,40
Экономия при брони:
-4,30 грн
338,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8/1
113.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
338,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
343,90
Экономия при брони:
-1,40 грн
342,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 26
138.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
354,20
Экономия при брони:
-11,70 грн
342,50
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, перек. Медицинская / Анны Ярославны, 23/16
162.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,40
Экономия при брони:
-1,30 грн
341,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Киевская, 8
162.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
341,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Медицинская, 3
162.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,40
Экономия при брони:
-1,30 грн
341,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Глухова, 15
163.1 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,40
Экономия при брони:
-1,30 грн
341,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 4
163.1 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,40
Экономия при брони:
-1,30 грн
341,10
грн
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