Киев
Цефотрин (Cefotrine)

Цефотрин (Cefotrine)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
349,00
Экономия при брони: -6,50 грн
342,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
349,00
Экономия при брони: -6,50 грн
342,50 грн
В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 17:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
94.1 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
313,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95
94.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
340,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Татарбунары, ул. Тура, 13-А
109.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
339,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
111.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
349,00
Экономия при брони: -6,50 грн
342,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Южноукраинск, ул. Европейская, 44-А
153.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
352,20
Экономия при брони: -9,70 грн
342,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-Г
183.4 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
333,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Измаил, просп. Независимости, 77-А
190.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,30
Экономия при брони: -0,70 грн
341,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Измаил, просп. Независимости, 46
191.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
341,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Измаил, ул. Торговая, 58-А
191.4 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
349,00
Экономия при брони: -7,40 грн
341,60 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
229.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -2,00 грн
330,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
252.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
325,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
253.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
350,60
Экономия при брони: -8,10 грн
342,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
254.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
350,30
Экономия при брони: -7,80 грн
342,50 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
335,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
325,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
255.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -17,70 грн
326,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
325,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
257.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
326,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное