Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
349,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
349,00
Экономия при брони: -6,50 грн
В городах рядом
Аптека акс социальная
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
94.1 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95
94.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Татарбунары, ул. Тура, 13-А
109.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
111.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
349,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Южноукраинск, ул. Европейская, 44-А
153.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
352,20
Экономия при брони: -9,70 грн
Подорожник
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-Г
183.4 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Измаил, просп. Независимости, 77-А
190.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Измаил, просп. Независимости, 46
191.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Измаил, ул. Торговая, 58-А
191.4 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
349,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
229.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
252.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
253.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
350,60
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
254.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
350,30
Экономия при брони: -7,80 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
255.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
257.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare