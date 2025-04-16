Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
349,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
109.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
349,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
349,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Южноукраинск, ул. Европейская, 44-А
116.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
352,20
Экономия при брони: -9,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
121.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
144.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
350,30
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
145.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 29 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
149.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
151.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
151.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
152.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
152.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 29 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
152.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
153.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
155.7 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
347,10
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
159.4 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
159.4 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
160.1 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
164.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -45,00 грн