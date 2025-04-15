Киев
Цефотрин (Cefotrine)

Цефотрин (Cefotrine)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 4 аптеках в Львов
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
341,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
335,50 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -2,60 грн
341,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
6.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
347,40
Экономия при брони: -5,80 грн
341,60 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Городок, пл. Гайдамаков, 15-А
27.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
353,70
Экономия при брони: -11,20 грн
342,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
41.7 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
354,20
Экономия при брони: -11,70 грн
342,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -1,70 грн
342,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -1,70 грн
342,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 17:45
Новый Роздол, ул. Винниченко, 37
42.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -1,70 грн
342,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Рудки, пл. Возрождения, 8-А
43.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
341,80
Экономия при брони: -14,30 грн
327,50 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Рудки, ул. Самборская, 4
43.4 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
327,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, ул. Франко Ивана, 1
64.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -1,70 грн
342,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/7
64.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
331,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 17
64.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
321,96 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9-А
64.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
341,80
Экономия при брони: -9,90 грн
331,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
68.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
339,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Самбор, ул. Коперника, 11
68.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -1,70 грн
342,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 18:00
Самбор, ул. Валовая, 28/136
69.1 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
354,20
Экономия при брони: -11,70 грн
342,50 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Валовая, 13-Б
69.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
351,10
Экономия при брони: -8,60 грн
342,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Самбор, ул. Мудрого Ярослава, 1
69.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
346,00
Экономия при брони: -3,50 грн
342,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное