Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Красной Калины, 68
6.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
347,40
Экономия при брони: -5,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Городок, пл. Гайдамаков, 15-А
27.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
353,70
Экономия при брони: -11,20 грн
Подорожник
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
41.7 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
354,20
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека бам
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Новый Роздол, ул. Винниченко, 37
42.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Рудки, пл. Возрождения, 8-А
43.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
341,80
Экономия при брони: -14,30 грн
Ощад аптека
Рудки, ул. Самборская, 4
43.4 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Рогатин, ул. Франко Ивана, 1
64.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/7
64.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
D.s.
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 17
64.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Аптека бам
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9-А
64.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
341,80
Экономия при брони: -9,90 грн
Подорожник
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
68.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Самбор, ул. Коперника, 11
68.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Самбор, ул. Валовая, 28/136
69.1 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
354,20
Экономия при брони: -11,70 грн
Ощад аптека
Самбор, ул. Валовая, 13-Б
69.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
351,10
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Самбор, ул. Мудрого Ярослава, 1
69.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
346,00
Экономия при брони: -3,50 грн