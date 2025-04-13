Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/2
6.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
346,10
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 41
8.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
347,10
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
8.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
346,10
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
8.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
343,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
329,24
Экономия при брони: -20,24 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
336,00
Экономия при брони: -30,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Счастливое, шоссе Харьковское, 15
20.4 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
343,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Фастов, ул. Соборная, 26
59.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
354,20
Экономия при брони: -11,70 грн
Подорожник
Березань, ул. Михайловская, 50/1
67.7 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
80.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
343,90
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Мироновка, ул. Победы, 10
94.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
346,10
Экономия при брони: -3,50 грн
Ощад аптека
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 1
116.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
354,20
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека бам
Славутич, пл. Привокзальная, 7/1
119.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
343,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
120.1 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
343,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
126.7 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
352,20
Экономия при брони: -9,70 грн
Подорожник
Гребенка, ул. Магистральная, 49
141.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
343,90
Экономия при брони: -1,00 грн
Ощад аптека
Пирятин, ул. Соборная, 25
143.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Пирятин, ул. Европейская, 152-Б
143.7 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Городище, ул. Мира, 103
144.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
354,60
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Городище, ул. Мира, 48
145.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
354,60
Экономия при брони: -12,20 грн