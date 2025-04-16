Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -17,70 грн
D.s.
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
3.1 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
347,10
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
8.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
13.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 6
15.4 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
352,50
Экономия при брони: -26,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
16.1 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 164
20.4 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
20.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
29.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
332,00
Экономия при брони: -19,00 грн