Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
352,20
Экономия при брони: -9,90 грн
В городах рядом
Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
343,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека бам
Славутич, пл. Привокзальная, 7/1
37.2 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
343,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Ощад аптека
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
354,20
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 41
121.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
347,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
346,10
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/2
124.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
346,10
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Счастливое, шоссе Харьковское, 15
128.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
343,10
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
128.7 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
343,10
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
329,23
Экономия при брони: -23,23 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
336,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Подорожник
Березань, ул. Михайловская, 50/1
131.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
344,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Ощад аптека
Пирятин, ул. Соборная, 25
163.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Пирятин, ул. Европейская, 152-Б
165.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Гребенка, ул. Магистральная, 49
173.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
343,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Чернухи, ул. Мележика, 2
178.8 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Ощад аптека
Бурынь, ул. Независимости, 2-А
179.5 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
342,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Путивль, ул. Путивльского Иоанна, 65-Б
179.6 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Фастов, ул. Соборная, 26
184.9 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare
354,20
Экономия при брони: -11,90 грн
Подорожник
Лубны, просп. Владимирский, 42/1
203.7 км
Цефотрин порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Ananta Medicare