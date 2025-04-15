Сульпирид-ЗН (Sulpirid-ZN)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 5 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
150,77
Экономия при брони: -16,23 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
111,63
Экономия при брони: -5,07 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
21,06
Экономия при брони: -0,96 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
117,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
142,79
Экономия при брони: -9,79 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
237,21
Экономия при брони: -64,21 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
206,20
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
123,11
Экономия при брони: -6,11 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
25,49
Экономия при брони: -5,35 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
142,79
Экономия при брони: -9,79 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
255,13
Экономия при брони: -83,79 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн