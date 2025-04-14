Сульпирид-ЗН (Sulpirid-ZN)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
119,30
Экономия при брони: -9,40 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
113,90
Экономия при брони: -4,00 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
113,90
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье