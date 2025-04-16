Сульпирид-ЗН (Sulpirid-ZN)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
113,90
Экономия при брони: -5,50 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
113,90
Экономия при брони: -5,50 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
226,50
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
226,50
Экономия при брони: -17,40 грн