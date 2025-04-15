Сульпирид-ЗН (Sulpirid-ZN)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
119,20
Экономия при брони: -11,50 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
226,50
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
226,50
Экономия при брони: -28,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
206,20
Экономия при брони: -7,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
119,20
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
102,91
Экономия при брони: -3,56 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
150,19
Экономия при брони: -15,93 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
113,90
Экономия при брони: -6,20 грн