Сульпирид-ЗН (Sulpirid-ZN)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,10
Экономия при брони: -11,70 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
122,60
Экономия при брони: -5,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,10
Экономия при брони: -11,70 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
216,40
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье