Сульпирид-ЗН (Sulpirid-ZN)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
119,20
Экономия при брони: -11,50 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
226,50
Экономия при брони: -26,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
113,90
Экономия при брони: -6,20 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
232,30
Экономия при брони: -32,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
127,82
Экономия при брони: -15,14 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
119,34
Экономия при брони: -13,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн