Сульпирид-ЗН (Sulpirid-ZN)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
198,08
Экономия при брони: -12,41 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20
Экономия при брони: -9,30 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Сульпирид-ЗН таблетки 50 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,30 грн
Сульпирид-ЗН таблетки 200 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
145,20 грн
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
241,20 грн