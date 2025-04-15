Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 5 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,20 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
332,74
Экономия при брони: -49,04 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
332,32
Экономия при брони: -14,32 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
334,81
Экономия при брони: -16,81 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,20 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,20 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,20 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
326,00
Экономия при брони: -49,60 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
322,30
Экономия при брони: -36,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
330,66
Экономия при брони: -12,66 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
332,58
Экономия при брони: -11,12 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
332,50
Экономия при брони: -48,14 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
331,62
Экономия при брони: -47,00 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
331,20
Экономия при брони: -27,06 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
335,49
Экономия при брони: -51,56 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
335,07
Экономия при брони: -17,07 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
329,80
Экономия при брони: -45,87 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
337,93
Экономия при брони: -53,93 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
335,33
Экономия при брони: -17,06 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
329,29
Экономия при брони: -44,77 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,20 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн