Одесса (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
316,56
Экономия при брони: -14,08 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
331,84
Экономия при брони: -13,16 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
329,26
Экономия при брони: -10,43 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
334,89
Экономия при брони: -50,28 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
334,89
Экономия при брони: -12,51 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
324,39
Экономия при брони: -39,78 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
324,18
Экономия при брони: -18,12 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
326,20
Экономия при брони: -35,30 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
328,20
Экономия при брони: -37,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
313,39
Экономия при брони: -10,91 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
328,30
Экономия при брони: -9,84 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
323,70
Экономия при брони: -39,09 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
331,59
Экономия при брони: -13,59 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
325,60
Экономия при брони: -34,70 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
328,20
Экономия при брони: -37,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
327,76
Экономия при брони: -17,73 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
335,09
Экономия при брони: -16,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
341,78
Экономия при брони: -17,41 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
317,23
Экономия при брони: -12,48 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
327,60
Экономия при брони: -13,18 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations