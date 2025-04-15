Львов (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
335,40
Экономия при брони: -55,75 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
318,00
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -43,60 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -36,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -43,60 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -43,60 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
338,75
Экономия при брони: -58,76 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
334,52
Экономия при брони: -20,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
336,83
Экономия при брони: -57,27 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
330,04
Экономия при брони: -20,01 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -43,60 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -36,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
326,00
Экономия при брони: -51,20 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
325,60
Экономия при брони: -43,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
319,80
Экономия при брони: -45,00 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
322,30
Экономия при брони: -39,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
326,00
Экономия при брони: -51,20 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -36,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -43,60 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,10
Экономия при брони: -37,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -43,60 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -36,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -43,60 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
328,20
Экономия при брони: -45,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
337,06
Экономия при брони: -57,80 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
332,84
Экономия при брони: -18,42 грн