Киев (адрес не указан)
Доступно в 562 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,10
Экономия при брони: -30,50 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
326,00
Экономия при брони: -31,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
326,20
Экономия при брони: -36,50 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
328,20
Экономия при брони: -33,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
331,20
Экономия при брони: -19,86 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
332,86
Экономия при брони: -14,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
337,98
Экономия при брони: -52,91 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
337,56
Экономия при брони: -19,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
322,30
Экономия при брони: -32,60 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
326,20
Экономия при брони: -31,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
328,49
Экономия при брони: -11,54 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
330,15
Экономия при брони: -12,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
332,41
Экономия при брони: -47,45 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
318,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
334,43
Экономия при брони: -49,47 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
318,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,10
Экономия при брони: -30,50 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
326,00
Экономия при брони: -31,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
331,17
Экономия при брони: -12,77 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
339,57
Экономия при брони: -11,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
335,20
Экономия при брони: -17,20 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
318,40 грн