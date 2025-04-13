Харьков (адрес не указан)
Доступно в 260 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
330,62
Экономия при брони: -45,43 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
338,86
Экономия при брони: -53,66 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
340,25
Экономия при брони: -22,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
326,20
Экономия при брони: -31,10 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
328,20
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
319,80
Экономия при брони: -24,70 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,10
Экономия при брони: -24,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Первая аптека
Открыто
Закроется через 40 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
326,20
Экономия при брони: -31,10 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
328,20
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
338,10
Экономия при брони: -48,76 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
339,48
Экономия при брони: -21,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
334,40
Экономия при брони: -16,40 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
334,97
Экономия при брони: -14,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
338,97
Экономия при брони: -18,82 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн