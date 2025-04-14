Днепр (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
339,37
Экономия при брони: -42,16 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
337,24
Экономия при брони: -22,82 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
341,76
Экономия при брони: -23,36 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
341,17
Экономия при брони: -23,17 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
175,13
Экономия при брони: -11,07 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -35,00 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -34,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
319,80
Экономия при брони: -36,40 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
316,50
Экономия при брони: -32,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
333,66
Экономия при брони: -15,66 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
340,51
Экономия при брони: -14,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
338,67
Экономия при брони: -59,00 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
340,80
Экономия при брони: -22,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
326,20
Экономия при брони: -42,80 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,30
Экономия при брони: -36,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
338,82
Экономия при брони: -11,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
337,18
Экономия при брони: -19,18 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
346,17
Экономия при брони: -18,05 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
168,47
Экономия при брони: -16,34 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
330,47
Экономия при брони: -51,23 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
332,13
Экономия при брони: -14,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
337,98
Экономия при брони: -58,74 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
337,56
Экономия при брони: -19,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Не болей
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
328,53
Экономия при брони: -40,33 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
330,18
Экономия при брони: -12,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
334,15
Экономия при брони: -29,89 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
329,63
Экономия при брони: -25,37 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
320,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations