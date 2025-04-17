Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
319,80
Экономия при брони: -36,20 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -34,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -9,55 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
326,20
Экономия при брони: -42,60 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
326,20
Экономия при брони: -41,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
319,80
Экономия при брони: -36,20 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,10
Экономия при брони: -35,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
326,17
Экономия при брони: -41,23 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
81,97
Экономия при брони: -5,45 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
326,20
Экономия при брони: -42,60 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
335,94
Экономия при брони: -50,65 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
337,63
Экономия при брони: -19,63 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
326,20
Экономия при брони: -42,60 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
331,78
Экономия при брони: -13,78 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
318,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
328,20
Экономия при брони: -44,60 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
318,40
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
331,42
Экономия при брони: -46,50 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
318,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
338,45
Экономия при брони: -53,51 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
318,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
319,80
Экономия при брони: -36,20 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,10
Экономия при брони: -35,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
328,37
Экономия при брони: -43,30 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
330,02
Экономия при брони: -12,02 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
319,80
Экономия при брони: -36,20 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
320,10
Экономия при брони: -35,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations
328,20
Экономия при брони: -44,60 грн
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
326,20
Экономия при брони: -41,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке №10
Abryl Formulations
Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке №20
Abryl Formulations