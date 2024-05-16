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Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке, №20 - Львов (176074) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
276,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
236,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
276,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
276,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: блистер в пачке (2)
236,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
276,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
276,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
268,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
276,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
276,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
264,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
276,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
276,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
324,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
276,20 грн